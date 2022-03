Ukraine-Krieg : Zahlreiche Russen bringen ihr Vermögen jetzt in Dubai in Sicherheit

Durch die westlichen Sanktionen sehen viele russische Oligarchen und Superreiche ihre Vermögenswerte akut in Gefahr. In Dubai verzeichnet man deshalb eine deutliche Zunahme von Russen, die ihre Vermögen möglichst rasch ins Land schaffen wollen.

Emirate ohne Sanktionen

Dubai, das weitestgehend schwach regulierte Finanz- und Geschäftszentrum am Golf, ist seit langem ein Hotspot für die Ultrareichen der Welt. Außerdem haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate bisher geweigert, im Krieg zwischen Russland und der Ukraine Partei zu ergreifen. Dies dürfte russischen Superreichen und Oligarchen zusätzliche Sicherheit geben, ihre Vermögenswerte in die Metropole zu bringen.



Die Vereinigten Arabischen Emirate, die im Laufe der Jahre ihre Beziehungen zu Russland vertieft haben, haben sich den von westlichen Staaten verhängten Sanktionen nicht angeschlossen, und ihre Zentralbank hat bisher keine Leitlinien zu westlichen Sanktionen herausgegeben. In vielen Fällen versuchen wohlhabende Russen und Russinnen, Gelder nach Dubai zu verlagern, die sich zurzeit noch in der Schweiz oder in London befinden. Beide Länder haben russische Personen und Organisationen sanktioniert.