Russlands Gesellschaft wird zunehmend militarisiert. Dies dokumentieren zwei Journalistinnen, die unter Moskaus Radar in Russland umher reisten.

Paramilitarisierung in Russland :

Paramilitarisierung in Russland : ZDF-Doku zeigt schockierende Erziehung in Russland

1 / 3 Jungen der «Junarmija», laden Munition in Gewehre. Screenshot ZDF / Xenia Bolchakova «Wir bereiten sie auf schwere Zeiten vor»: Ausbilderin Olga Sachran war einst Juristin in Moskau und schult nun Kinder an den Waffen. Screenshot ZDF / Xenia Bolchakova Verteidigungsminister Schoigu rief 2016 die Organisation ins Leben. «Junarmija» ist Teil des «Staatsprogramms zur patriotischen Erziehung» und untersteht dem Verteidigungsministerium. Screenshot ZDF / Xenia Bolchakova

In Russlands «Junarmija»-Organisation werden Kinder und Jugendliche gezielt dazu erzogen, in den Krieg zu ziehen. «Wir bereiten sie auf schwere Zeiten vor», sagt Ausbilderin Olga Sachran. Sie arbeitet in der russischen Kinder- und Jugend-Erziehungsorganisation «Junarmija» (dt. «Jugendarmee»), die bereits 2016 durch Russlands Außenminister Sergei Schoigu ins Leben gerufen worden war.

Sachrans Job ist es, Kinder und Jugendliche für die Streitkräfte Russlands zu begeistern und dazu zu bringen, Russland «mit der Waffe in der Hand zu verteidigen».

«Unsere russischen Militärs erfüllen gerade ihre Pflicht gegenüber der Heimat. Sie verteidigen die russische Welt», so Ausbilderin Sachran. Für die 52-Jährige, die einst als Juristin in Moskau arbeitete, ist es selbstverständlich, die Jüngsten an Waffen zu schulen und sieht sich dabei auf der richtigen Seite der Geschichte.

«Diejenigen, die uns feindlich gesinnt sind, die westliche Welt, die müssen wir umformatieren. Russland wird sie vernichten.» Olga Sachran – Ausbilderin bei Junarmija

Es sind nicht nur Einblicke in die Welt von Ausbilderin Sachran, welche zwei deutsch-russische Journalistinnen einfingen, als sie unter dem Radar der russischen Behörden Ende 2022 nach Russland reisten. Drei Wochen waren Xenia Bolchakova und Veronika Dorman für das deutsche ZDF unterwegs.

Entstanden ist die Doku-Serie «Geheim in Russland» mit den Folgen «Wo Familien am Krieg zerbrechen» und «Wo Soldaten erniedrigt werden» die den Fokus auf weitere Themen ausrichten. In «Wo Kinder töten lernen» zeigt sich die unheimliche Militarisierung der russischen Gesellschaft.

Etwa, wenn im Gymnasium Nr. 36 in Rostow-am-Don das «Staatsprogramm zur patriotischen Erziehung» umgesetzt wird, zu dem auch die «Junarmija» gehört. Zum wöchentlichen Fahnenappell marschieren die Mitglieder der Paramilitärs zu den Klängen der Nationalhymne vor den Schülern und Schülerinnen auf.

«Neunjährige Kinder werden darauf eingestimmt, dass es gar nicht schlimm sei, für die Heimat zu sterben» Tatjana Tschervenko – Lehrerin in Moskau

Seit September 2022 ist die Teilnahme an der Zeremonie obligatorisch. In der ebenfalls vorgeschriebenen Schulstunde «Gespräche über Wichtiges» will man offiziellen Angaben zufolge den Patriotismus stärken. Videos des Bildungsministeriums zeigen Russland als Opfer des Westens und verbreiten Lügen über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

«Ich habe gesehen, worum es bei diesen Gesprächen geht», sagt Tatjana Tschervenko, bis vor kurzem Mathematiklehrerin in Moskau. «Zum Beispiel um die sogenannte Spezialoperation. Neunjährige Kinder werden darauf eingestimmt, dass es gar nicht schlimm sei, für die Heimat zu sterben».