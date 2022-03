«Danke Deutschland» : ZDF startet neue Sketch–Comedy-Reihe

Oliver Welke macht mit der «heute-show» Pause. In der Zwischenzeit probiert das ZDF etwas Neues aus.

Will Donald Trump wirklich die Berliner Mauer wiederaufbauen? Ist die Mitpreisbremse einem Tippfehler zum Opfer gefallen? Und warum muss Baden-Württemberg an die Nordsee umziehen? Solche Fragen wird an diesem Freitag (22.30 Uhr) die neue ZDF-Comedy-Reihe «Danke Deutschland» beantworten. Moderator ist der Komiker Ralf Kabelka («heute-show», «Neo Magazin Royale»), unterstützt wird er unter anderem von Sabine Vitua («Pastewka») sowie Lena Dörrie («Ladykracher»).