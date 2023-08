Rich Kid: Zehn Jahre altes Mädchen shoppt im 70.000-Euro-Outfit

Auch sonst zeigt sich Moo in sozialen Medien gerne beim Shoppen, umringt von Leibwächtern, in den Luxusferien oder beim Verteilen von Luxusprodukten auf der Straße. Über 83 Millionen Klicks gab es auf Tiktok, als sie den Wert ihres Outfits auf knapp 70.000 Euro schätzte, inklusive 11.000-Euro-Uhr und 29.000-Euro-Tasche.

Die Eltern feilen am Rich-Kid-Image

Entsprechend wichtig scheint den Eltern das Zelebrieren des schwerreichen Lebens. Sie zeigen sich selbst in sozialen Medien mit Luxusgütern und feilen am Rich-Kid-Image von Moo. Denn die Zehnjährige verwaltet ihre Social-Media-Kanäle noch nicht selbst, wie die Mutter dem Mirror verrät. Dafür engagierten sie eine Social-Media-Managerin.

Moo mag Shrimps mit Goldüberzug

Im Alltag trage Moo auch gerne Kleider von Zara. Zudem hätten die Eltern mit ihrer Tochter in letzter Zeit auch Lebensmittelpakete an Obdachlose in London verteilt. «Wir haben unseren Kindern immer beigebracht, sich ihrer Privilegien bewusst zu sein und denjenigen etwas zurückzugeben, die nicht so viel Glück haben», zitiert Metro die Mutter.

Moo zeigt sich in Videos auch mit Burger und Chicken Wings, sie liebe aber auch in Gold verpackte Wasabi-Shrimps. Ihr Traumjob ist Businessfrau wie ihre Mutter, wie sie in einem Video sagt. Mit den Luxus-Produkten kennt sie sich schon aus. In einem Video errät sie mit verbundenen Augen jede Designerhandtasche am Modell mit 100 Prozent Trefferquote.