Rheinland-Pfalz : Zehn Jahre Jugendstrafe wegen Vergewaltigung und Mord an 17-Jähriger

FRANKENTHAL – Wegen Mordes und Vergewaltigung einer 17-Jährigen sowie sexuellen Missbrauchs von Kindern ist ein Angeklagter in Frankenthal in Rheinland-Pfalz zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt worden.

Ein 19-Jähriger aus Ludwigshafen ist wegen der Vergewaltigung und des Mordes an einem 17-jährigen Mädchen zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Das Landgericht im rheinland-pfälzischen Frankenthal sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der damals 17 Jahre alte Angeklagte das Mädchen im März 2020 am Willersinnweiher in Ludwigshafen vergewaltigt und dabei gewürgt hatte. Dabei habe er zumindest billigend in Kauf genommen, dass sie sterben würde.