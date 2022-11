Luxemburg : Zehn Jahre später und die Staatsschulden haben sich verdoppelt

Für den Zeitraum zwischen 2013 und 2023 wird eine Verdopplung der öffentlichen Verschuldung in Luxemburg festgestellt. Von 10,9 Milliarden Euro steigt sie auf 21,8 Milliarden Euro. Das erklärte die von der Handelskammer gegründete «Idea Foundation» in ihrer am heutigen Dienstag vorgestellten Stellungnahme zum Haushalt 2023.