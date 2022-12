Trendsportart : Zehn Nationen treten bei Headis-WM in Rheinland-Pfalz an

KAISERSLAUTERN – Es hat Ähnlichkeiten mit Tischtennis, wird aber mit dem Kopf gespielt: 2006 wurde die Sportart in Kaiserslautern entwickelt, am Wochenende geht es dort wieder um den WM-Titel.

Winter-WM in der Halle: Die Sportler des in Rheinland-Pfalz entwickelten Freizeitvergnügens Headis kommen am Sonntag (10. Dezember) in Kaiserslautern zur Weltmeisterschaft zusammen. «Wir erwarten 120 bis 150 Teilnehmer – sogar aus Japan kommen zwei Spieler nach Kaiserslautern», sagte ein Sprecher der Veranstalter.