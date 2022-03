BGL Ligue : Zehn Positivtests bei F91 Düdelingen

LUXEMBURG – Ob der 10. Spieltag im luxemburgischen Fußball-Oberhaus am Wochenende stattfinden kann, ist mehr als ungewiss. Fünf Clubs melden neue Coronainfektionen.

Das Coronavirus greift derzeit bei mehreren Clubs der BGL Ligue um sich. Ob der zweite Spieltag am kommenden Samstag und die beiden Nachholspiele am darauf folgenden Mittwoch wie geplant stattfinden können, ist äußerst fraglich.

«Die Gesundheit steht an erster Stelle, die Meisterschaft sollte vorübergehend ausgesetzt werden», erklärt F91-Sportdirektor Manou Goergen. Der Luxemburger Fußballverband FLF will am Donnerstagabend über das weitere Vorgehen entscheiden. «Wir werden die Situation analysieren und wollen einen Plan B ausarbeiten», sagt Joël Wolff, der Generalsekretär der FLF. Eigentlich steht am kommenden Samstag der 10. Spieltag in der BGLauf dem Programm. Zwei Nachholspiele waren am daraugf folgenden Mittwoch vorgesehen.