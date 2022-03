So funktioniert Google+ : Zehn Tipps für Neulinge

Google Plus ist ein soziales Netzwerk wie Facebook – nur übersichtlicher und moderner. Wir zeigen, wie man sich in der Google-Welt rasch zuhause fühlt.

Google+ befindet sich in der Einführungsphase. Daher gibt es noch keine offizielle Einladungs-Funktion. Wer bereits einen Account hat und Freunde trotzdem einladen will, erstellt am besten zuerst einen Circle «Einladungen». Alle Kontakte, die man zu Google+ einladen will, werden in diesen Circle gezogen. Danach genügt es, eine Statusmeldung an diesen Circle zu senden. Alle Kontakte im Circle «Einladungen» werden eine E-Mail mit einer Einladung zu Google+ erhalten.