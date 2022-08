Lagebericht: Zehn weitere Affenpockenfälle in Luxemburg, Impfung beginnt am Dienstag

In Luxemburg haben sich zwischen dem 3. und dem 10. August zehn neue Personen mit den Affenpocken infiziert. Die Gesamtzahl liegt damit bei 41 Personen. «Bisher sind alle nachgewiesenen Fälle Männer mit einem Durchschnittsalter von 39 Jahren. Kein Fall wurde ins Krankenhaus eingeliefert», so das Gesundheitsministerium in seinem wöchentlichen Lagebericht am Freitag.