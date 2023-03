Parasitärer Zwilling: Zehn-Zentimeter-Fötus im Gehirn von Einjähriger entdeckt und entfernt

Ein größerer Kopf als normal und motorische Schwierigkeiten bei ihrer einjährigen Tochter ließen Eltern in China ins Krankenhaus gehen. CT-Scans zeigten, was die Auffälligkeiten ausgelöst hatte : Im Gehirn des Mädchens verbarg sich sein ungeborener Zwilling, wie das Team um den Neurochirurgen Zongze Li vom Huashan-Spital in Shanghai im Fachjournal «Neurology» schreibt.

Operation geglückt, Ausgang offen

Erst Ende letzten Jahres wurde ein FIF-Fall aus Indien bekannt, bei dem Medizinerinnen und Mediziner im Bauch eines 21 Tage alten Mädchens acht Föten entdeckten – so viel wie wohl noch nie zuvor. Im Jahr 2021 ist in Israel ein Mädchen zur Welt gekommen, das einen toten Fötus in sich trug. Anders als bei der kleinen Inderin, bei der die Diagnose erst nach der Geburt fiel, konnten sich bei ihr Medizinerinnen und Mediziner schon darauf einstellen: Sie hatten den Fötus zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft erkannt und die Entfernung des «Zwillings» direkt nach der Geburt geplant. Es war das erste Mal, dass die Diagnose pränatal gestellt wurde.