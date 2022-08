Mosel : Zehnjährige durch Unfall an Grenzbrücke leicht verletzt

Am gestrigen Mittwoch ist an der Grenzbrücke Richtung Grevenmacher auf deutscher Seite ein Verkehrsunfall passiert, bei dem ein zehnjähriges Mädchen leicht verletzt worden ist. Wie die Polizeiinspektion Saarburg noch am Abend mitteilte, habe eine Frau aus Richtung Temmels kommend den Mitfahrerparkplatz angesteuert. Dabei habe sie eine von der Brücke entgegenkommende Fahrerin übersehen, und dieser die Vorfahrt genommen. Die beiden Autos stießen zusammen.

Die Zehnjährige, die in einem der Unfallautos saß, sei in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Nach Polizeiangaben mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. «Aufgrund der […] ausgelösten Verkehrsbeeinträchtigungen bildete sich im Feierabendverkehr ein erheblicher Rückstau in Richtung Luxemburg sowie in Richtung Temmels», so die Polizei.