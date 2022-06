Orlando : Zehnjährige wegen tödlichen Schüssen festgenommen

Ein zehnjähriges Mädchen ist im US-Staat Florida im Zusammenhang mit der Tötung einer Frau festgenommen worden.

Mehr als eine Woche zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, das Mädchen habe eine Frau mit Schüssen getötet, die in einen Streit mit ihrer Mutter geraten war.

Die Polizei in Orlando erklärte, das Mädchen werde wegen Totschlags angeklagt. Sie wurde nach ihrer Festnahme in eine Jugendhaftanstalt verlegt. Die Mutter des Mädchens war in der vergangenen Woche wegen Vorwürfen des Totschlags durch grobe Fahrlässigkeit, Kindesvernachlässigung, fahrlässiger Aufbewahrung einer Schusswaffe und schwerer Körperverletzung mit einer Schusswaffe festgenommen worden.