Police Grand-Ducale : Zehnjähriger in Differdingen angefahren

LUXEMBURG – Mehrere Personen sind am Dienstagabend bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Darunter ein Kind und eine Jugendliche in Differdingen, die über die Straße wollten.

Am Montagabend musste die Police Grand-Ducale zu mehreren Unfällen ausrücken. Gegen 17 Uhr hat ein Auto in der Avenue Charlotte in Differdingen ein Kind erfasst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, sei der Zehnjährige mit einem Tretroller hinter einem Bus hervorgekommen, um die Straße zu überqueren. Der Fahrer habe sich zwar nur langsam dem Zebrastreifen genähert, aber trotzdem einen leichten Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern können. Der Junge wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Stunden später ist eine Jugendliche, ebenfalls in Differdingen, von einem Auto angefahren worden. Nach Polizeiangaben war sie dabei, den Zebrastreifen in der Rue de Hussigny zu überqueren. Die Fußgängerin wurde demnach vom Seitenspiegel gestreift, zudem fuhr ihr das Auto über den Fuß. Rettungsdienste betreuten die Frau vor Ort und brachten sie zur Kontrolle ins Krankenhaus. «Die Fahrerin hatte die Fußgänger nach eigener Aussage aufgrund schlechter Sichtverhältnisse nicht gesehen», so die Polizei.

Gegen 19.10 Uhr sind in Hosingen ein Auto und ein Motorrad ineinander gefahren. Nach Polizeiangaben wurde der Motorradfahrer dabei am Arm verletzt – nach der Erstversorgung vor Ort ging es auch für ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Alkoholtest beim unfallbeteiligten Autofahrer sei zwar positiv ausgefallen, da das Ergebnis unter 1,2 Promille lag, habe dieser seinen Führerschein aber behalten können, so die Polizei.