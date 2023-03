Luxemburg: Zehnjähriger Junge aus Heinerscheid wird vermisst

David Yaël wurde zuletzt in der Nähe von Marnach gesichtet.

Wo ist David Yaël Coelho Pedrosa? Der zehnjährige Junge aus Heinerscheid im Norden Luxemburgs wird vermisst, wie die Polizei am späten Mittwochmorgen mitteilte. Er wurde zuletzt am heutigen Mittwoch gegen acht Uhr morgens in der Nähe von Marnach gesehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise,.