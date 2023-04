3 Minderjährige in Haft: Zehnjähriges Mädchen in Kinderheim getötet – «Wir sind erschüttert und fassungslos»

Das zehn Jahre alte Mädchen wurde in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef in Wunsiedel unweit der tschechischen Grenze gefunden. Angestellte entdeckten das leblose Kind bereits am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr, wie am Mittwoch bekannt wurde. Ein herbeigerufener Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können.