Rheinland-Pfalz : Zehntausende Raver fiebern Technofestival «Nature One» entgegen

«Rund 70 Prozent reisen immer schon am Donnerstag an», sagte Festivalsprecherin Svenja Heinemann am Freitag. Mit Musik aus eigenen Boxen, kleinen Bühnen, aufblasbaren Hüpfburgen und Planschbecken hätten sie bereits am Vortag des Technospektakels Party gemacht. «Es gab auch ein kleines Gewitter, aber nur mit bisschen Regen, da ist nichts passiert», ergänzte die Sprecherin.