Ukraine Krieg : Zeichen gegen Putin setzen – 44 Staatschefs treffen sich in Prag

Der Gipfel wird in Prag stattfinden.

Am Donnerstagnachmittag findet der erste Gipfel der «European Political Community» (EPC) statt.

Bis zu 44 europäische Staats- und Regierungschefs werden am Donnerstag in Prag zum Gründungsgipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft erwartet. Auch Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel wird teilnehmen. Der Gipfel im XXL-Format soll ein Zeichen der Geschlossenheit an den russischen Präsidenten Wladimir Putin senden.