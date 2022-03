Jetzt kommt «Frosting» : Zeigen Sie dem Winter die kalte Schulter!

Kälte hin oder her, bei den «Frosters Anonymous» herrscht immer Sommer! Machen auch Sie mit beim «Frosting» und schicken Sie uns Ihr Sommer-Foto aus der Kälte.

Das Prinzip von «Frosting» ist simpel: Jeder tut so, als wäre das Wetter schön und warm - obwohl es das nicht ist - und macht dann ein Bild von sich und was er bei schönem Wetter halt so unternimmt: Beispielsweise im Bikini einen Schnee-Engel machen. Diese Aufnahmen landen dann auf der Facebook-Seite der Schönwetter-Anhänger, den Froster Anonymous – und die sind hart im Nehmen. Schnee und Eis hält die Männer, Frauen und Kinder nicht davon ab ein Picknick im Freien zu genießen oder gar samt Taucherausrüstung in den Tiefschnee zu hüpfen – und das alles halbnackt, versteht sich (siehe Bildstrecke).