Fans geschockt : Zeigt Heidi Klum sich unten ohne auf TikTok?

Dass Heidi Klum im Netz gerne provoziert, ist bekannt. Nun scheint es ihren Fans aber etwas zu weit zu gehen.

In der aktuellen Staffel von «Germanys Next Topmodel» will die Modelmama das Konzept der Show ganz neu gestalten. Nicht nur, dass sie kurvigere Models und Damen ab 50 Jahren in die Show einlädt – Heidi will auch das ganz junge Publikum erreichen. Die beste Möglichkeit dafür: TikTok!