Zeigt her Eure Füße: Warum die Gen Z niemals barfuß zu sehen ist

Die Generation Z beschäftigt vor allem körperliche Themen – mal mehr, mal weniger. Doch nicht überall sind sie so freizügig wie zum Beispiel am Bauch durch Crop Tops. Aufmerksamen Tiktok-Usern fällt auf, dass eine gewisse Abneigung gegen das öffentliche Zeigen von Füßen herrscht. So trendet der Hashtag «Dogs Out» (zu Deutsch: Die Hunde sind draußen) immer wieder. Doch um was für Hunde geht es hier?