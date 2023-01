Dräikinnekskuch-Challenge : Zeigt her eure Kuchen und Krönchen!

Was feiern wir eigentlich am 6. Januar?

Im Christentum ist der Fall klar: Jesus kam am 25. Dezember in einer Krippe in Betlehem auf die Welt – darum feiern wir in unseren Breitengraden an diesem Tag auch das große Weihnachtsfest. Doch das war nicht immer so. Epiphanias, zu Deutsch Erscheinung des Herrn – also die Geburt von Jesus – wurde lange am 6. Januar zelebriert. Durch die Kalenderreform von 1582 wurden die Feste der orthodoxen und katholischen Kirche verschoben. Als kleiner Trost und zur Feier der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar gibt es heutzutage an diesem Tag immerhin noch feinen Kuchen.