Liichtmëssdag : Zeigt her eure schönsten Laternen

Dem ein oder anderen wird im Laufe des heutigen Donnerstags ein Ständchen an der Haustür gesungen: «Léiwer Härgottsblieschen, gitt ons Speck an Ierbessen» oder so ähnlich erklingen heute im Großherzogtum etliche Kinderstimmen. Wie jeden 2. Februar – am Liichtmëssdag – werden bunte Lampions die Straßen des Landes erhellen und jede Menge Kinderaugen beim Anblick der angebotenen Süßigkeiten aufleuchten lassen.