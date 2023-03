Xavier Bettel wird 50: «Zeit ist für mich ein knappes Gut»

LUXEMBURG – Xavier Bettel wird am heutigen Freitag 50. Jahre alt. Am Tag zuvor durfte L'essentiel den Premierminister begleiten.

1 / 7 L'essentiel hat Xavier Bettel an einem Arbeitstag begleitet. L'essentiel Nach der Regierungsratssitzung ging es nach Beles zum LIST, wo neue Labore eingeweiht wurden. L'essentiel L'essentiel

Der Tag startet mit einer Sitzung des Regierungsrats und einem Besuch des Luxembourg Institute of Science and Technology in Beles. Neue Labore werden eingeweiht. Auch Bildungsminister Claude Meisch ist bei diesem Termin dabei, Bettel hat mit ihm eine Fahrgemeinschaft gebildet. Entspannt öffnet uns der Premierminister danach die Türen des Staatsministeriums, wo einige interne Sitzungen stattfanden, wir nicht teilnehmen durften.

Der Regierungschef bezeichnet sich selbst als erfüllt und glücklich – trotz intensiver Arbeitstage und der am Geburtstag anstehenden Tripartite. «So denke ich an diesem Tag nicht an mein Alter», scherzt er und relativiert: «Ich fühle mich sehr gut, das Alter steht nur auf dem Papier.» Wie genau das Jubiläum ablaufen wird, hängt von den Verhandlungen ab. «Um meinen Geburtstag zu feiern, ist ein Abendessen mit Freunden geplant», so Bettel. Wenn nötig, werde das Wochenende aber auch für die Tripartite herhalten müssen. «Ich habe bereits alle Regierungsmitglieder gewarnt, dass sie sich Samstag und Sonntag freihalten sollen», sagt der Premier, «mein Abendessen wird von den Gesprächen am Freitag abhängen und wann ich ins Bett komme».

Seit seinem Amtsantritt am 4. Dezember 2013 ist Xavier Bettel nun fast zehn Jahre Regierungschef. Auf die bisherige Zeit blickt er nach eigenen Angaben mit Wohlwollen und ohne Gewissensbisse zurück. «Als wir zur Zeit der Pandemie Entscheidungen getroffen haben, haben wir das mit den Informationen getan, die uns damals zur Verfügung standen. Zu Beginn der Krise hatte ich Masken bestellt», erinnert er sich. «Viele Leute glaubten nicht daran. Aber ich bereue es nicht. Ich habe immer nach bestem Wissen und Gewissen die Politik gemacht, die man machen muss. Die persönlichen Freiheiten einschränken zu müssen, ist etwas, das nicht in meiner DNA liegt», sagt Bettel.

Was sich am stärksten in sein Gedächtnis gebrannt hat, fällt Bettel schwer zu sagen. «Ich habe Momente erlebt, die mich sehr bewegt haben. Z.B als ich im Sommer 2021 die Menschen besucht habe, die bei den Überschwemmungen alles verloren hatten, als ich gerade aus dem Krankenhaus kam. Ich dachte mir, dass alles sehr schnell gehen kann.» Ebenfalls getroffen habe ihn der Tod von Großherzog Jean am 23. April 2019: «Er war jemand, den ich sehr mochte», sagt Bettel. «Er war sehr nett, ich hatte großen Respekt vor ihm». Besonders getroffen habe ihn die Begehung von Butscha, dem Schauplatz von Massakern durch russische Soldaten. «In meiner Arbeit gibt es viele sehr harte und sehr emotionale Momente», so der Regierungschef.

Von seiner Arbeit könne er sich nur schwer trennen, berichtet Xavier Bettel: «Ich bin ständig beschäftigt, Zeit ist ein knappes Gut. Ich habe ein bisschen zugenommen, weil ich keine Zeit mehr für Sport habe, aber ich würde gerne wieder damit anfangen», gesteht er mit einem Schmunzeln. «Aber ich liebe, was ich tue, und kann mich überhaupt nicht beklagen.» Arbeitstage von manchmal mehr als 15 Stunden hätten allerdings durchaus auch Auswirkungen auf sein Privatleben – die es zu managen gilt: «Mein Mann und ich verbringen jeden Monat ein Wochenende irgendwo. Nur wir beide, um uns zu treffen, denn sonst leben wir zwar unter demselben Dach, aber nicht zusammen.»