Gruß von früher : Zeitkapsel in den USA entdeckt

Eine Zeitkapsel soll künftigen Generationen Auskunft über vergangene Zivilisationen geben. Dumm nur, wenn sie 942 Jahre zu früh gefunden wird.

Vor kurzem wurde hier über eine Zeitkapsel berichtet, die einen ganzen Raum im Keller einer US-Uni füllt. Hunderte Gegenstände wurden darin für die Menschen in einer fernen Zukunft konserviert. Die Kammer soll noch 6000 Jahre verschlossen bleiben. Dass dies allerdings ein frommer Wunsch bleiben könnte, zeigt das Beispiel einer jüngst in Massachusetts aufgetauchten Zeitkapsel.

Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) wird mit Hochdruck an der Zukunft geforscht. Um dem Feld der Nanotechnologie den nötigen Platz zu geben, wird zurzeit auf dem Hochschul-Campus in Cambridge ein neues Laboratorium, genannt MIT.nano, gebaut. Und dabei geschah es: Arbeiter stießen auf einen Gruss aus der Vergangenheit. Sie fanden eine Glaskapsel gefüllt mit wundersamen Objekten.