Hell Angels : Zeitungs-Ente sorgt für Aufregung

LUXEMBURG - Eine Falschmeldung sorgte am Montag in den Luxemburger Medien für Aufregung: Darin hieß es, ein Luxemburger Polizist sei als Hells Angel festgenommen worden.

Eine Falschmeldung sorgte am Montag in de Luxemburger Medien für Aufregung. Das Luxemburger Wort hatte am Morgen gemeldet, bei der Polizei-Razzia von vergangener Woche gegen die Hells Angels auf Mallorca sei ein Luxemburger Polizist verhaftet worden. Der Pressedienst der Polizei dementierte das Gerücht, das sich offenbar auf unüberprüfte spanische Presseberichte bezog, umgehend.

Auch die Deutsche Presse Agentur hatte gemeldet, bei der Razzia am Dienstag seien vorwiegend Deutsche, aber auch Türken und ein Luxemburger dingfest gemacht worden. In einem Schreiben der Europol hieß es anschließend, die Bande habe «von der Unterstützung und dem Schutz» der Hells Angels aus Luxemburg gelebt. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile bestätigt, dass ein Ermittler aus dem Großherzogtum die spanische Polizei unterstützt.

18 Verhaftungen

Der wohl bekannteste und mächtigste deutsche Rocker-Boss, Frank Hanebuth, bleibt derweil auf Mallorca mit 17 weiteren Angehörigen und Gehilfen des Hells-Angels-Clubs hinter Gittern. Nach einer Großrazzia mit 24 Festnahmen am Dienstag und mehreren Verhören habe Ermittlungsrichter Eloy Velasco nun für 18 der Verdächtigen U-Haft angeordnet, berichtete am Freitag die spanische Nachrichtenagentur EFE unter Berufung auf Justizkreise.

Hanebuth, Ex-Chef der Hells Angels in Hannover und mutmaßlicher Anführer der Gruppe in ganz Europa, hielt sich nach Erkenntnissen der Behörden seit zwei Monaten auf der Balearen-Insel auf. Er lebte auf einem Anwesen, dessen Wert auf 2,5 Millionen Euro geschätzt wird. Am Donnerstag war der bullige Zwei-Meter-Mann in Handschellen von Polizisten zur Vernehmung im Gericht in Palma begleitet worden. Als mutmaßlicher Drahtzieher eines möglichen Auftragsmordes war Hanebuth ins Visier der Kieler Justiz geraten. Diese Ermittlungen wurden allerdings mangels eines Tatnachweises eingestellt.