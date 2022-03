Gerichtsverhandlung : Zellen überbelegt - Ex-Häftlinge klagen

ZWEIBRÜCKEN - Drei ehemalige Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken haben das Land Rheinland-Pfalz wegen schlechter Haftbedingungen auf Schmerzensgeld verklagt.

Sie seien in überbelegten Gemeinschaftszellen oder zu zweit in Einzelzellen untergebracht worden, sagte der Leiter der Anstalt, Albert Stürmer, am Montag in Zweibrücken und bestätigte damit Medienberichte. Am 3. Mai werde es vor dem Landgericht Zweibrücken eine mündliche Verhandlung in einer ersten Sache geben, sagte der Vizepräsident des Landgerichts, Robert Berzel, am Montag.