Deutschland : Zentralrat der Juden rechnet mit aufflammendem Antisemitismus in Energiekrise

Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, warnt vor einer Welle des Antisemitismus im Herbst.

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, rechnet wegen der schwierigen Energielage in den kommenden Monaten mit einem Aufflammen des Antisemitismus in Deutschland. Corona-Leugner und selbsternannte Querdenker hätten im Zusammenhang mit der Pandemie «derzeit keine nennenswerte Plattform», sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Donnerstag. «Aber dafür gibt es den Ukraine-Krieg und, was mir noch viel mehr Sorgen macht, die Energiekrise.»