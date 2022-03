In Differdingen : Zentrum Wok will Vielfalt und Integration fördern

DIFFERDINGEN – Ein neues Zentrum für Integration hat die Kommune Differdingen am Donnerstag im Komplex 1535°C eingeweiht.

Der Komplex 1535°C in Differdingen bietet nun auch Raum für Vielfalt: Das Zentrum Wok wurde am Donnerstag eröffnet. Bürgermeister Roberto Traversini (Déi Gréng) betonte bei der Einweihung sein Interesse an sozialen Fragen: «Das ist mein Ziel, vielleicht sogar über Umweltfragen hinaus. Und um Dinge zu ändern, muss man investieren.» Traversini verkündete, dass ein Pädagoge das Zentrum verwalten wird. Die Stelle wird vollständig von der Gemeinde bezahlt.