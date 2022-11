Coronavirus : Zero-Covid-Strategie läuft schief – Anti-Lockdown-Proteste in China

In China wurden innerhalb von 24 Stunden 31.444 neue Corona-Fälle gemeldet – so viele wie noch nie. Viele Gebiete wurden radikal abgeriegelt.

In China kommt es erneut zu radikalen Lockdowns. Der Grund: In den letzten 24 Stunden wurde ein neuer Rekord gemeldet. 31.444 Ansteckungen mit dem Coronavirus wurden registriert – so viele gab es seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2019 noch nie.

Die Zero-Covid-Strategie der kommunistischen Regierung führt vielerorts zu Unruhen. In der weltgrößten iPhone-Fabrik Foxconn Technology Group kam es etwa am Mittwoch zu Protesten während einer Anti-Virus-Kontrolle. Die Verträge der Mitarbeiter wurden angeblich ohne ihr Wissen geändert.

Zero-Covid-Strategie in Kritik

Viele europäische Wissenschaftler stellen die Zero-Covid-Strategie Chinas in Frage. Diese sieht vor, jeden Fall zu isolieren, während andere Regierungen Reise- und andere Kontrollen lockern und versuchen, mit dem Virus zu leben. Professorin Annelies Wilder-Smith, Spezialistin für Infektionskrankheiten an der London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), sagt gegenüber der Associated Press, die chinesische Regierung müsse ein Gleichgewicht zwischen Beschränkungen und Freiheit finden.