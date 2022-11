New York : Zerschmetterte Kurt-Cobain-Gitarre in den USA teuer versteigert

Eine zerschmetterte Gitarre des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (1967 – 1994) ist in New York für mehr als 486.000 Dollar versteigert worden. Das entspricht rund 471.000 Euro. Der Schätzwert lag bei 200.000 Dollar, wie das Auktionshaus Julien’s am Sonntag mitteilte. Cobain hatte die «1973 Fender Mustang» während der ersten US-Tournee seiner Band Nirvana 1989 bei einem Auftritt auf der Bühne demoliert.