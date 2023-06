Sucralose: Zerstören Süßgetränke deine DNA? Forscher finden riskanten Stoff

Auch Monster Energy ist dank Sucralose so süß.

Sucralose – ein Süßstoff, der in vielen bekannten Lebensmitteln und Getränken vorkommt. Im folgenden eine Liste von Produkten, die Sucralose enthalten.

Das sagt die Studie aus

«Dieser Fund wirft Fragen auf, wie der Süßstoff sich auf Gesundheitsprobleme auswirkt» schreibt Susan Schiffman, Studienleiterin vom Departement für biomedizinische Technik in der Mitteilung. Das schädliche Abbauprodukt Sucralose-6-Acetat sei bereits in kleinsten Mengen in den Lebensmitteln selber nachweislich.