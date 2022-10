Nach Nordstream-Sabotage: Zerstörte Unterseekabel in Europa – sind russische Fischtrawler schuld?

Französische Behörden vermuten Sabotageakt

In Südfrankreich wurden drei wichtige Unterseekabel, die die Stadt Marseille mit Lyon, Mailand und Barcelona verbinden, absichtlich gekappt. Wie der Kabelbetreiber mitteilte, beeinträchtigte dies die Internetverbindung weltweit. Während die französischen Behörden einen Sabotageakt vermuten, sind ihre schottischen Kollegen vorsichtiger, was die Ursache für die Beschädigung der Kabel angeht.



Die Polizei vermutet die Ursache hinter Fischereifahrzeugen. Fischtrawler verursachen regelmäßig Schäden an Unterseekabeln, wenn sie ihre Schleppnetze oder in manchen Fällen Anker über den Meeresboden ziehen. Doch die Häufigkeit dieser Vorfälle beunruhigt die Experten.