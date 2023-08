Influencer-Mord : Zerstückelte er seinen Ex-Freund wegen Nacktfotos?

Seit dem 4. August 2023 sitzt er in Thailand in Untersuchungshaft.

Seine Vorbereitungen in der Zeit vor der Tat sprechen dagegen eine komplett andere Sprache: Laut Thai-Zeitung Bangkok Post kaufte er das Werkzeug für die Zerstückelung der Leiche bereits Tage zuvor in einem Supermarkt – Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen den 29-Jährigen dabei.

Nach der Tat zerstückelte Sancho die Leiche über drei Stunden lang in insgesamt 14 Teile. Einige Körperteile packte er in mehrere Säcke, die er in den Müll warf. Weitere Teile steckte Sancho in eine Reisetasche, die er am Strand in der Nähe seines Hotels ins Meer warf.