Drei Todesopfer: Zeuge berichtet vom dramatischen Unfall in Luxemburg-Stadt

Spuren der Verwüstung zeugen von dem schrecklichen Unfall, der am Montagmorgen in der in der Rue de Neudorf in Luxemburg-Stadt drei Menschen das Leben gekostet hat. Ein Auto überschlug sich und landete in einem Vorgarten, ein weiteres verunglückte auf der Fahrbahn, eine Fußgängerin wurde auf dem Bürgersteig erfasst. «Es war 10.10 Uhr, ich sah überall Trümmer. Ich bin an die Seite gefahren, um mich zu Fuß zu nähern», erzählt Steven, der einer der ersten an der Unfallstelle war.