Hesperingen : Zeugenaufruf nach gewalttätigem Diebstahl

HESPERINGEN – Die Luxemburger Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, die am 11. November im Hesperinger Park einen Fahrradfahrer gewaltsam ausgeraubt haben sollen.

In Höhe des Kriegsdenkmals (11th Tank Bataillon) war ein junger Fahrradfahrer am Freitag, den 11. November gegen 20.15 Uhr von zwei noch unbekannten Jugendlichen vom Fahrrad gestoßen und ausgeraubt worden. Laut Polizeimeldung, hatten sie ihn auf Luxemburgisch angesprochen. Daraufhin klauten sie die Tasche des Opfers. Dabei sollen sie ihn mit einem Messer bedroht haben und Richtung Kirche davon gelaufen sein, so die Polizei.