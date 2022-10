Vorfall am 2. Oktober : Zeugenaufruf nach Messerangriff in Berchem

BERCHEM – Auf dem Weg zum Bahnhof ist am 2. Oktober eine Passantin von einem ihr unbekannten Mann, der ihr gegenüber Morddrohungen äußerte, mit einem Messer angegriffen worden.

Editpress

Die Polizei hat wegen des Messerangriffs in Berchem einen Zeugenaufruf gestartet. Der Vorfall ereignete sich am 2. Oktober gegen 14.50 Uhr, als eine Passantin mit einem Messer angegriffen wurde. Beim Weggehen kündigte der Angreifer an, die Frau umbringen zu wollen.

Das Opfer musste wegen Verletzungen an der Hand ins Krankhaus eingeliefert und operiert werden. Wenig später konnte eine Polizeistreife den flüchtigen Mann mit einem Messer in der Hand in der Rue Oscar Romeo antreffen. Der Aufforderung der Beamten, das Messer abzulegen, kam der Mann nicht nach, sondern fügte sich selbst eine Schnittwunde am Hals zu.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, speziell nach zwei Frauen, welche kurz nach dem Angriff am Ort des Geschehens eingetroffen sind und den Täter eventuell gesehen haben könnten. Die beiden Zeuginnen, sowie sonstige Personen, die über zweckdienliche Informationen zum Tathergang und zum Täter verfügen, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Düdelingen per Telefon (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail police.dudelange@police.etat.lu zu melden.