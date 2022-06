Zidane neuer Trainer : Zidane wohl kurz vor PSG-Übernahme

Das wäre der Trainer-Hammer des Sommers! Wie «Mundo Deportivo» und «RMC Sports» in Berufung auf eigene Informationen berichten, steht Zinédine Zidane unmittelbar vor der Unterschrift beim Paris Saint-Germain.

Offenbar befinde sich der Franzose seit Dienstag in Verhandlungen mit den PSG-Bossen und reise am Samstag zu finalen Gesprächen nach Katar, um dort die letzten Details zu klären. Wie hoch Zidanes Lohn in Paris sein wird, ist nicht genau bekannt.