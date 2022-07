Mit 15 Jahren: «Zieh deinen BH aus» – Kate Moss spricht über traumatischen Modeljob

Heute gilt Kate Moss als eines der erfolgreichsten Models aller Zeiten. Doch der Weg in den Fashionolymp war alles andere als leicht. Schon früh lernte sie die Schattenseiten des Business kennen – und spricht nun erstmals offen über die erschreckenden Erfahrungen, die sie als Teenagerin machen musste.

In der BBC Radioshow «Desert Island Discs» enthüllt Moss jetzt, dass sie sich bei einem ihrer ersten Unterwäsche-Shootings vor einem übergriffigen Fotografen in Sicherheit bringen musste. Damals war sie gerade einmal 15 Jahre alt. «Er sagte: ‹Zieh dein Oberteil aus› und ich zog mein Oberteil aus. Ich war damals sehr schüchtern wegen meines Körpers und er sagte: ‹Zieh deinen BH aus›», so das Topmodel. Schnell habe sie gemerkt, dass etwas nicht stimmte und flüchtete: «Ich packte meine Sachen und rannte davon.»