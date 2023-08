Ex-Premierminister: Zieht Boris Johnson ins britische Dschungelcamp ein?

1 / 4 Wie Mirror schreibt, soll der ehemalige britische Premierminister in Verhandlungen mit ITV um die Teilnahme beim Dschungelcamp sein. Getty Images Doch Insider sind sich sicher, dass dies eher unwahrscheinlich sei – trotz des finanziell wohl attraktiven Anreizes. Getty Images Ein Sprecher des 59-Jährigen dementiert die Gerüchte gar: «Boris führt dieses Programm nicht durch und ist nicht in Gesprächen darüber.» AFP

Das Dschungelcamp ist für viele in Vergessenheit geratene Prominente die letzte Chance, um es wieder ins Rampenlicht zu schaffen und horrende Gagen einzusacken. Dafür müssen sie allerdings Ekel-Prüfungen bestehen, am Lagerfeuer über ihr Leben auspacken und sich hie und da gegen streitlustige Kandidatinnen und Kandidaten durchsetzten. Das Sendekonzept stammt aus Großbritannien, wo nun kein Geringerer als der Ex-Premierminister Boris Johnson im Gespräch für die nächste Staffel von «I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!» sein soll.

Wie Mirror schreibt, soll der Sender ITV dem in Verruf geratenen Politiker einen Deal von mehr als 400.000 Pfund – umgerechnet rund 450.000 Euro – angeboten haben. Nichtsdestotrotz sei seine Teilnahme unwahrscheinlich. «Die Wahrheit ist, dass er das Geld dank seiner Einnahmen aus Reden nicht mehr so ​​sehr braucht wie zuvor, und natürlich glaubt er immer noch, dass er irgendwann ein politisches Comeback feiern wird», meint ein Insider gegenüber der britischen Zeitung. Ein Sprecher des 59-Jährigen dementiert die Gerüchte gar: «Boris führt dieses Programm nicht durch und ist nicht in Gesprächen darüber.»

Boris Johnsons Vater war bereits im Dschungelcamp

Der erste Johnson im australischen Busch wäre Boris nicht gewesen: Sein Vater Stanley war 2012 bereits einer der zwölf Teilnehmer in der 17. Staffel der Realityshow. Die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer mochten den exzentrischen Mann und doch wählten sie ihn regelmäßig in die Prüfungen. So musste er auf einem Surfbrett schwimmen, in einer Telefonzelle mit Ekelinsekten stehen, den Dirigenten beim Einüben von Liedern spielen.