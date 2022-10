Mike Tindall: Zieht der erste britische Royal ins Dschungelcamp?

1 / 7 Im Kreise der Familie: Prinz Harry und Meghan mit Zara Phillips und ihrem Mann Mike Tindall während des Thronjubiläums der Queen. IMAGO/PPE Derzeit wird gemunkelt, dass Mike Tindall in den australischen Dschungel zieht. IMAGO/i Images Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber «The Sun». IMAGO/i Images

Bei unseren deutschen Nachbarn muss man sich noch bis Januar gedulden, wenn mehr oder weniger Prominente ihre Schlafmatten im australischen Dschungel ausrollen. In Großbritannien hebt das Flugzeug Richtung Down Under bereits nächsten Monat ab. Angeblich mit dabei: ein Mitglied der britischen Königsfamilie.

Eine nicht namentlich genannte Quelle verriet der «Sun», dass Mike Tindall sein königliches Zuhause – das Haupthaus auf dem Gelände von Gatcombe Park, ein privater Landsitz, welchen die Queen 1976 für Prinzessin Anne (71) kaufte – für zwei Wochen gegen wilde Tiere, ekelige Dschungelprüfungen und zahlreiches Geläster am Lagerfeuer tauscht.

Starke Einschaltquoten erhofft

Der 43-Jährige soll mit der Produktion bereits einen Vertrag abgeschlossen haben. Die Details der Vereinbarung seien allerdings streng geheim. «Es ist ein riesiger Coup. Mike hat seit Generationen einen Logenplatz für einige der wichtigsten Momente der königlichen Geschichte», so der Insider. Allerdings vermutet dieser auch, dass der ehemalige Rugby-Union-Spieler «sicher diskret sein» werde. Dennoch erhoffe man sich «allein mit seiner bloßen Anwesenheit» starke Einschaltquoten.

Ob Tindall neben Sänger Boy George (61) und Komiker Seann Walsh (36) tatsächlich in den australischen Dschungel zieht, ist noch nicht bestätigt. Ein Sprecher von «I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!» erklärte am Dienstagabend auf Anfrage der «Daily Mail»: «Alle Namen, die für die Sendung vorgeschlagen werden, sind nur Spekulation. Die Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Staffel werden offiziell bekannt geben, sobald die Ausstrahlung näher rückt.»

Mike hat seinen eigenen Podcast

Durch seine Hochzeit mit der damaligen Zara Phillips, der Tochter von Prinzessin Anne, wurde der einstige Ex-Rugby-Union-Spieler Mike Tindall (43) zum Mitglied der britischen Königsfamilie. Aus der Ehe mit der 41-jährigen Queen-Enkelin stammen drei Kinder, Mia Grace (8), Lena Elizabeth (4) und Lucas Philip (1). In seinem Podcast «The Good, The Bad and The Rugby» verriet Mike erst kürzlich, dass er es «bereue, der Königin zu ihren Lebzeiten nicht mehr Fragen gestellt» zu haben.