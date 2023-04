Stimme ab: Ziert da etwa Luxemburgs Wahrzeichen den Handrücken dieses Neugeborenen?

Es ist ein bisschen wie beim Betrachten von Wolken: jeder deutet das Gesehene auf seine ganz eigene Weise. Doch das was auf der Hand des kleinen Hassan zu finden ist, scheint für den ein oder anderen eindeutig zu sein: Das Muttermal auf dem Handrücken des kleinen Junges soll nach Ansicht einiger Menschen die Konturen eines ganz bestimmten Nationalsymbols zeigen: Prangert da etwa der «Roude Léiw» auf dem Körper des mittlerweile fast Halbjährigen? So erzählt Ahmad der Vater des am 11. Dezember geboren Hassans, wie ihn ein Freund auf die scheinbare Ähnlichkeit zwischen dem Mal und dem Herzstück des luxemburgischen Nationalwappens aufmerksam gemacht hat: «Das ist doch der ‹Roude Léiw› auf der Hand deines Sohnes», soll dieser bei der ersten Begegnung mit dem Baby verkündet haben.