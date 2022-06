Gut für den Geldbeutel : Zimmer für Zimmer – so lässt sich Energie sparen

Licht aus, Stoßlüften, Kühlschrank zu: Selten war Energiesparen so dringend nötig. Mit einigen Tricks lässt sich der Verbrauch aber senken.

Das Badezimmer

120 Liter Wasser laufen im Schnitt in eine Badewanne. Wer hingegen fünf Minuten unter die Dusche springt, verbraucht im Schnitt lediglich 70 Liter Wasser – da 85 Prozent des Energieverbrauchs in Privathaushalten auf Heizen und Warmwasser entfallen, liegt hier ein großes Einsparpotenzial. Wer kürzer und mit kühlerem Wasser duscht, tut der eigenen Haut damit außerdem einen Gefallen.

Das Wohnzimmer

An kalten Tagen gilt: Stoßlüften, dabei Heizungen ausstellen und Türen in der Wohnung öffnen. So ist die Innenluft schnell frisch, die Feuchtigkeit raus aus der Wohnung und der Energieverbrauch möglichst gering. Heizkörper sollten möglichst nicht durch Möbel oder lange Vorhänge verdeckt werden. Machen die Heizkörper gluckernde Geräusche oder sind unterschiedlich warm, empfiehlt sich außerdem ein hydraulischer Abgleich durch einen Fachbetrieb.

Das Arbeitszimmer

Entscheidend ist zudem die Größe der Arbeitsgeräte: Ein Laptop verbraucht deutlich weniger Energie als ein herkömmlicher Desktop-PC. Noch effizienter sind Tablets – Verbraucher sollten hier also genau überlegen, welche IT-Ausrüstung sie für ihren Arbeitsalltag tatsächlich benötigen. Nicht genutzte Geräte sollten in den Ruhemodus versetzt und wenn möglich ganz vom Stromnetz genommen werden.

Am wenigsten Strom verbrauchen in der Regel Tablets.

Die Küche

Energiesparen geht auch in der Küche: Ein Deckel auf dem Kochtopf verringert den Verbrauch um bis zu zwei Drittel. Wenn das Essen fast fertig ist, kann zudem der Herd ausgeschaltet werden – die Resthitze reicht meist aus. Beim Backen lohnt es sich, die Umluftfunktion zu nutzen – so können bis zu 15 Prozent Energie eingespart werden.

Gespült wird am besten in einem Geschirrspüler. Die Geräte verbrauchen weniger Wasser als das Spülen per Hand, so können bis zu 50 Prozent der Energie und 30 Prozent des Wassers eingespart werden.