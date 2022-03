In Paris : Zlatan will Ruhe - und mietet drei Appartements

Zlatan Ibrahimovic ist ein begnadeter Fußballer und bekannt dafür, dass er kriegt, was er will. So auch in seinem Privatleben, dem Geld sei Dank.

Zlatan Ibrahimovic hat schon Dutzende Titel eingesackt. Der Schwede schießt zudem mitunter die schönsten Tore der Welt. Der 33-Jährige ist in seiner Heimat und bei seinem Verein Paris St-Germain ein Held. Dass er zuweilen mit seinen selbst-verliebten Äußerungen provoziert, ist ihm schnuppe. Er kann es sich schließlich leisten.

Und weil er sich, auch was das Geld betrifft, etwa so alles leisten kann, was er will, nutzt der Schwede das auch aus. So ist er gerade in Paris umgezogen, wie Le Parisien berichtet. Und jetzt kommts: Zlatan zahlt rund 30.800 Euro Miete.

Ein Jahresgehalt von 14,7 Millionen Euro

Der Grund dafür ist ganz einfach: Der extrovertierte Fußballer will neben dem Platz offenbar seine Ruhe. Der Lärm von nebenan würde ihn stören, also hat er, als er in ein neues Haus in Paris zog, gleich alle drei Wohnungen – insgesamt 600 Quadratmeter Fläche – gemietet, so dass er und seine Familie keine Nachbarn haben. 30.800 Euro Miete pro Monat kann sich der Stürmer aber locker leisten, erhält er doch von PSG ein fürstliches Gehalt von 14,7 Millionen Euro pro Jahr.

Für Ibrahimovic ist der Umzug gar eine Ersparnis. Denn zuvor hat er zwei Jahre in einer Hotelsuite gewohnt und dort 3000 Euro pro Nacht bezahlt. Einziger Wermutstropfen in der neuen Bleibe: Der Parkplatz ist in der Miete nicht inbegriffen. Was für eine Frechheit!