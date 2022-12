Nach fiesem Spruch: Zoff mit Sarah Connor – Thomas Gottschalk stichelt weiter

Am Sonntagabend hätte die «Vincent»-Interpretin in der RTL-Show «Menschen, Bilder, Emotionen» auftreten sollen. Weil sie aber krank wurde, sagte sie den Auftritt ab.

Nach der scharfen Kritik von Sarah Connor in ihrer Instagram-Story an Moderator Thomas Gottschalk äußert sich der Kult-Moderator erstmals über sein Spruch-Debakel in der Live-Show am Sonntagabend gegenüber «Bild»: «So eine Absage kurz vor der Show ist immer ärgerlich und mit dem Spruch ‹es gibt auch gute Nachrichten› wollte ich nur ausdrücken, dass wir nichts dafür konnten, dass Sarah nicht da ist. Ein paar Tage vorher ist sie noch fröhlich im Frühstücksfernsehen herumgeturnt.»