Streit bei Kanadas Fußballteam : Zoff um WM-Prämien – Bayern-Star Davies und Co. streiken

Die ursprünglich für Sonntagabend angesetzte Begegnung in Vancouver gegen Panama musste kurzfristig abgesagt werden, nachdem die Spieler eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht hatten.

Die Spieler um Bayern-Star Alphonso Davies fordern eine angemessene Bezahlung sowohl für die Männer- als auch die Frauennationalteams. Dabei sei die Herausgabe von 40 Prozent des Preisgeldes fürs Erreichen der WM an die Spieler eine zentrale Forderung. Der Verband habe die Gespräche zunächst «unnötig in die Länge gezogen» und am Donnerstag dann ein schlechtes Angebot unterbreitet, hieß es von der Mannschaft. Zudem soll der Verband gemäß «The Guardian» nur 30 Prozent des WM-Preisgeldes an die Spieler ausschütten wollen.