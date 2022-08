Mehr als halbe Million Euro wert : Zoll in Polen erwischt 81-Jährige Dänin beim Heroin-Schmuggel

In Polen haben die Behörden eine 81-Jährige beim versuchten Schmuggel von mehr als fünf Kilogramm Heroin erwischt. Die dänische Staatsbürgerin wurde am Flughafen von Warschau festgenommen, nachdem Zollbeamte die Drogen im doppelten Boden ihres Koffers entdeckten, wie die polnische Steuerverwaltung am Freitag mitteilte.