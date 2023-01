Hype: Zombiepilz Cordyceps ist der erste Superpromi unter den Pilzen

Er tötet Insekten, steigert bei Menschen aber die Leistung: Der Promipilz Cordyceps aus der Serie «The Last of Us» erlebt auch im Alltag einen Boom.

1 / 5 In der neuen Serie «The Last of Us» übernimmt er den Verstand und Körper von Menschen. In der Natur befällt er Insekten. Getty Images Der Cordyceps sinensis gilt als der teuerste Pilz der Welt. imago images/Imaginechina-Tuchong In der traditionellen chinesischen Medizin wird Cordyceps schon seit Jahrhunderten verwendet. Ihm wird unter anderem eine Leistungssteigerung nachgesagt. Getty Images/EyeEm Premium

In der Natur tötet er Insekten und wächst aus ihrem Körper, in der neuen amerikanischen Serie «The Last of Us» verwandelt er Menschen in Zombies: Der Hype um Cordyceps ist riesig. Alleine auf Tiktok wurde der Hashtag Cordyceps bereits über 95 Millionen Mal aufgerufen – stündlich kommen Hunderttausende Aufrufe dazu. Ein Video, wie der Pilz eine Ameise befällt, wird seit dem Serienstart überall geteilt (siehe unten).

Der Cordyceps sinensis, eine von rund 600 Cordyceps-Arten, gilt als der teuerste Pilz der Welt. Laut «Business Insider» wurden 2017 hochwertige Stücke für bis zu 140.000 US-Dollar pro Kilogramm verkauft. Grund: Der Pilz ist vor allem in Tibet zu finden und in der Natur sehr selten.

Der Cordyceps-Pilz befällt mit seinen Sporen Ameisen und manipuliert ihr Verhalten. 20min/sbu

Nachfrage nach Powerpilz hat zugenommen

In der traditionellen chinesischen Medizin wird Cordyceps schon seit Jahrhunderten verwendet. Ihm wird unter anderem eine Leistungssteigerung nachgesagt. Laut Experten gilt Cordyceps sinensis als Powerpilz, der kräftigt und nährt sowie leistungssteigernd und stimmungsaufhellend wirkt. Er sei ein sehr beliebter Pilz bei Sportlerinnen und Sportlern, da er die Regenerationsphase verkürzen könne. Gemäß den Verkaufszahlen interessieren sich überwiegend Frauen aller Altersgruppen für die Cordyceps-Kapseln.

Der Vitalpilz wird in der Regel in getrockneter Form als Kapseln verkauft. Eine Packung mit 60 Kapseln kostet rund 50 Euro. Am Tag werden zwei bis drei Kapseln empfohlen.

Der Großteil der im Handel erhältlichen Produkte stammt aus Zuchtfarmen in China, den USA und in Europa. Die Wirkung sei, sofern die Produkte von seriösen Händlern stammen, identisch. Apotheker warnen jedoch: «Im Internet sind sehr viele Produkte zu finden, die entweder wirkungslos oder im schlimmsten Fall zum Beispiel mit Schwermetallen belastet sind.»

Pilz-Hype auch in der Modebranche und der Kunst

Pilze sind zurzeit auch in der Kunst und Modewelt in aller Munde. Die Luxusmarke Hèrmes hat beispielsweise zusammen mit dem US-Unternehmen MycoWorks eine Victoria-Reisetasche aus Pilzleder hergestellt. Auch die Designerin Stella McCartney, die seit der Gründung ihres Modelabels noch nie tierische Produkte verwendet hat, hatte letztes Jahr eine Tasche aus Pilzleder in ihrer Frühjahr/Sommer-Kollektion.

Auch in der Kunstwelt wird zunehmend mit Pilzen gearbeitet. An der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) liefen in den vergangenen Monaten gleich mehrere Projekte zu Pilzen, unter anderem in den Bereichen Game Design, Theater oder Transdisziplinarität. Irène Hediger, Leiterin des Artists-in-labs-Programms, arbeitet an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft und hat letztes Jahr eine Summer School zu Pilzen geleitet.

«Für Künstlerinnen und Künstler sind Pilze als neues, nachhaltiges Material bedeutsam», sagt Hediger. Zudem interessieren sich ZHDK-Studierende und -Forschende für die Komplexität und das Unsichtbare der Organismen. «Pilze dienen auch als Symbol und als Modell für aktuelle gesellschaftliche Themen, mit denen sich die Künste auseinandersetzen.»