: Zu dick – Elon Musk wird von seinem Vater öffentlich gedemütigt

Obwohl Elon Musk Firmen wie Tesla, Paypal und Space gegründet hat, ist sein Vater nicht besonders stolz auf ihn. Errol Musk lästerte jetzt öffentlich in der Radioshow "The Kyle & Jackie O Show" über seinen Sohn ab.

«Wissen Sie, wir sind eine Familie, die eine Menge Sachen seit einer langen Zeit macht», sagt der südafrikanische Ingenieur und meint: «Es ist nicht so als hätten wir plötzlich damit angefangen.» Dass Elon mit seinem Leben zufrieden sei, bezweifelt er: «Elon ist nicht so glücklich, wie er gerne wäre. Er wäre gerne schon vor fünf Jahren an dem Punkt gewesen, an dem er heute ist. In unserer Familie denken wir in Lebensabschnitten. Für mich ist er immer noch ein kleiner Junge, aber er ist 50, damit ist er ein alter Mann.»