Luftverschmutzung - Zu hohe Feinstaubbelastung im Süden Luxemburgs gemessen

Der Grenzwert für Feinstaub wurde an der Messstation in Esch überschritten. Die Umweltverwaltung hat Alarm ausgelöst.

Ungünstigen Wetterbedingungen sorgen derzeit für schlechte Luft im Süden des Großherzogtums. Wie die Umweltverwaltung am Donnerstag mitteilt, wurde an der Messstation in Esch/Alzette der 24-Stunden Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten. Gemessen wurden dort 53 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Behörde hat am Freitag Alarm ausgelöst, erwartet aber, dass das Problem am Samstag nicht mehr besteht.